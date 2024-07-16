Вибухи в Харкові зранку 16 липня

Ракета в небі. Фото: росЗМІ

Вибухи в Харкові пролунали зранку 16 липня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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"У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно за межами міста", — йдеться у повідомленні.

Допис про вибухи у Харкові. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти 14 липня обстріляли Мирноград Донецької області. З-під завалів рятувальники 16 липня дістали тіла загиблих людей.

Також 13 липня ворог атакував Харківщину, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. У Куп'янському районі пошкоджено кілька будівель і поранено трьох осіб. У селищі Буди у Харківському районі окрім руйнувань відомо про двох загиблих.