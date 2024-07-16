Вибухи в Харкові зранку 16 липня

У Харкові пролунали потужні вибухи
16 липня 2024 09:34
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
Вибухи в Харкові пролунали зранку 16 липня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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"У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно за межами міста", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські окупанти 14 липня обстріляли Мирноград Донецької області. З-під завалів рятувальники 16 липня дістали тіла загиблих людей.
Також 13 липня ворог атакував Харківщину, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. У Куп'янському районі пошкоджено кілька будівель і поранено трьох осіб. У селищі Буди у Харківському районі окрім руйнувань відомо про двох загиблих.
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