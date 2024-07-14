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Ворог атакував Харківщину — є загиблі та постраждалі

14 липня 2024 11:15
Валерія Барановська - редактор
Атака на Харківську область — в ОВА повідомили про наслідки
Наслідки атаки на Харківщині. Фото: ХОДА
Валерія Барановська - редактор

У суботу, 13 липня, ворог атакував Харківщину, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. У Куп'янському районі пошкоджено кілька будівель і поранено трьох осіб. У селищі Буди у Харківському районі окрім руйнувань відомо про двох загиблих.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 14 липня.

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За даними Синєгубова, ворог атакував Куп'янський і Харківський райони. Є постраждалі.

Куп'янський район

Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном у місті Куп'янськ пошкоджено багатоквартирний будинок. Також населений пункт було обстріляно з РСЗВ, у результаті чого виникло загоряння колишньої інкубаторної. Також повідомляється про  пошкодження чотирьох приватних будинків, двоє жінок віком 72 та 73 роки отримали поранення.

У селищі  Куп'янськ-Вузловий після ворожої атаки горіла покрівля двоповерхової будівлі, постраждала 39-річна жінка.

Також росіяни обстріляли с.Пристін, після чого загорілися  вантажне авто та трава на відкритій території.

Харківський район

Окупанти обстріляли селище Буди —  було два влучання "Іскандер" в територію поблизу залізничного вокзалу. Загалом у населеному пункті пошкоджено 26 житлових будинків, дев'ять адмінспоруд,  два авто, будівлю вокзалу, три допоміжних споруди та залізничне полотно.

Не обійшлося і без жертв — загинули начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Олексій Кощій. Ще 25 осіб зазнали поранень, з них двоє дітей:14-річна дівчинка та 9-річний хлопчик.

"Серед дев‘яти госпіталізованих: троє поранених амбулаторно лікуються, троє потребують оперативного втручання, дві людини — у середньому стані. Що стосується, 14-річної дівчинки, вона продовжить лікування в дитячій лікарні, її стан — середній", — зазначив Синєгубов.

Ворог атакував Харківщину — є загиблі та постраждалі - фото 1
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Ми повідомляли, унаслідок обстрілу селища Буди зазнали поранення працівники "Укрзалізниці". Є пошкодження вагонів і залізничних об'єктів.

Також під час обстрілу селища Буди росіяни пошкодили автівку швидкої допомоги. Медики приїхали на цьому транспорті за викликом, щоб надати допомогу пораненим

Харків Харківська область обстріли Харківська ОДА окупанти Куп'янськ Олег Синєгубов

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