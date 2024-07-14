Атака на Харківську область — в ОВА повідомили про наслідки

Наслідки атаки на Харківщині. Фото: ХОДА

У суботу, 13 липня, ворог атакував Харківщину, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. У Куп'янському районі пошкоджено кілька будівель і поранено трьох осіб. У селищі Буди у Харківському районі окрім руйнувань відомо про двох загиблих.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 14 липня.

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За даними Синєгубова, ворог атакував Куп'янський і Харківський райони. Є постраждалі.

Куп'янський район

Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном у місті Куп'янськ пошкоджено багатоквартирний будинок. Також населений пункт було обстріляно з РСЗВ, у результаті чого виникло загоряння колишньої інкубаторної. Також повідомляється про пошкодження чотирьох приватних будинків, двоє жінок віком 72 та 73 роки отримали поранення.

У селищі Куп'янськ-Вузловий після ворожої атаки горіла покрівля двоповерхової будівлі, постраждала 39-річна жінка.

Також росіяни обстріляли с.Пристін, після чого загорілися вантажне авто та трава на відкритій території.

Харківський район

Окупанти обстріляли селище Буди — було два влучання "Іскандер" в територію поблизу залізничного вокзалу. Загалом у населеному пункті пошкоджено 26 житлових будинків, дев'ять адмінспоруд, два авто, будівлю вокзалу, три допоміжних споруди та залізничне полотно.

Не обійшлося і без жертв — загинули начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Олексій Кощій. Ще 25 осіб зазнали поранень, з них двоє дітей:14-річна дівчинка та 9-річний хлопчик.

"Серед дев‘яти госпіталізованих: троє поранених амбулаторно лікуються, троє потребують оперативного втручання, дві людини — у середньому стані. Що стосується, 14-річної дівчинки, вона продовжить лікування в дитячій лікарні, її стан — середній", — зазначив Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Ми повідомляли, унаслідок обстрілу селища Буди зазнали поранення працівники "Укрзалізниці". Є пошкодження вагонів і залізничних об'єктів.

Також під час обстрілу селища Буди росіяни пошкодили автівку швидкої допомоги. Медики приїхали на цьому транспорті за викликом, щоб надати допомогу пораненим