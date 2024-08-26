Взрывы в Харькове 26 августа — Россия выпустила ракеты

В Харькове прогремели мощные взрывы
Взрывы в Харькове раздались утром 26 августа. В городе и всей Украине объявлена воздушная тревога, россияне выпустили ракеты и дроны.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове 26 августа
Обновлено 08:37. По словам Синегубова экстренные службы прибыли на места попаданий и осуществляют осмотр. На эту минуту информация о пострадавших не поступала.
Сегодня утром Терехов сообщил, что в Харькове около 08:05 прогремел мощный взрыв. Через несколько минут взрыв раздался во второй раз.
Незадолго Синегубов написал, что оккупанты продолжают наносить удары по городу.
В то же время в Воздушных силах предупредили о движении вражеских ракет и дронов в небе над Харьковом и другими украинскими городами. Украинцев просят находиться в укрытиях.
В настоящее время воздушная тревога продолжается по всей Украине.
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