Взрывы в Харькове 26 августа — Россия выпустила ракеты

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Взрывы в Харькове раздались утром 26 августа. В городе и всей Украине объявлена воздушная тревога, россияне выпустили ракеты и дроны.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Взрывы в Харькове 26 августа

Обновлено 08:37. По словам Синегубова экстренные службы прибыли на места попаданий и осуществляют осмотр. На эту минуту информация о пострадавших не поступала.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Сегодня утром Терехов сообщил, что в Харькове около 08:05 прогремел мощный взрыв. Через несколько минут взрыв раздался во второй раз.

Скриншот сообщений Игоря Терехова

Незадолго Синегубов написал, что оккупанты продолжают наносить удары по городу.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

В то же время в Воздушных силах предупредили о движении вражеских ракет и дронов в небе над Харьковом и другими украинскими городами. Украинцев просят находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения ПС

В настоящее время воздушная тревога продолжается по всей Украине.