Графики отключения света в Харькове на 26 августа - прогноз от НЭК "Укрэнерго"

Энергетик ДТЭК чинит электросеть. Фото иллюстративное: ДТЭК

Графики отключений света в Харькове в понедельник, 26 августа, применять не будут. Свет в городе будет на протяжении всех суток. В других областях Украины тоже не планируют вводить ограничения.

Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Прогноз об отключениях света в Харькове на 26 августа

Энергетики отметили, что меры ограничения потребления на понедельник, 26 августа, не прогнозируются ни в одной из областей Украины. Харьковская также не исключение.

В случае изменения ситуации о применении отключений сообщат дополнительно.

В то же время отмена ограничений не означает полного налаживания ситуации с электроснабжением. Граждан призывают экономно потреблять энергию в период с 18:00 до 23:00. Включать мощные электроприборы можно с 10:00 до 16:00. Если возникнет дефицит в энергосистеме, отключения будут действовать снова.

Прогнозы касательно отключений света зимой

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Украина успеет подготовиться к зиме и отключениям света, которые будут происходить в холодное время года. Уже есть планы по восстановлению и построению дополнительной генерации электроэнергии.

Ранее директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко спрогнозировал, что избежать ограничений электропотребления в Украине этой зимой не удастся. Света в домах украинцев ежесуточно не будет по 4–12 часов.