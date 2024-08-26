Вибухи у Харкові 26 серпня — Росія випустила ракети

У Харкові пролунали потужні вибухи
Вибухи у Харкові пролунали зранку 26 серпня. У місті та всій Україні оголошено повітряну тривогу, росіяни випустили ракети та дрони.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вибухи у Харкові 26 серпня
Оновлено 08:37. За словами Синєгубова екстрені служби прибули на місця влучань та здійснюють огляд. На цю хвилину інформацію про постраждалих не надходила.
Сьогодні зранку Терехов повідомив, що у Харкові близько 08:05 прогримів потужний вибух. За кілька хвилин вибух пролунав вдруге.
Незадовго Синєгубов написав, що окупанти продовжують завдати ударів по місту.
Водночас у Повітряних силах попередили про рух ворожих ракет та дронів у небі над Харковом та інших українськими містами. Українців просять перебувати в укриттях.
Наразі повітряна тривога триває по всій Україні.
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