Вибухи у Харкові 26 серпня — Росія випустила ракети

вибух

Вибухи у Харкові пролунали зранку 26 серпня. У місті та всій Україні оголошено повітряну тривогу, росіяни випустили ракети та дрони.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Вибухи у Харкові 26 серпня

Оновлено 08:37. За словами Синєгубова екстрені служби прибули на місця влучань та здійснюють огляд. На цю хвилину інформацію про постраждалих не надходила.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Сьогодні зранку Терехов повідомив, що у Харкові близько 08:05 прогримів потужний вибух. За кілька хвилин вибух пролунав вдруге.

Скриншот дописів Ігоря Терехова

Незадовго Синєгубов написав, що окупанти продовжують завдати ударів по місту.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Водночас у Повітряних силах попередили про рух ворожих ракет та дронів у небі над Харковом та інших українськими містами. Українців просять перебувати в укриттях.

Скриншот допису ПС

Наразі повітряна тривога триває по всій Україні.