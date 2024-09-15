Взрывы в Харькове днем, 15 сентября — какая угроза

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Reuters

Взрывы в Харькове раздались днем 15 сентября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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"В Харькове слышны звуки взрывов!" — подчеркнул Терехов.

Он призвал людей быть осторожными, ведь оккупанты совершили повторные пуски КАБов.

Пост Терехова. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ также сообщали о пусках КАБов на Харьков.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так: