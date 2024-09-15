Взрывы в Харькове днем, 15 сентября — какая угроза

В Харькове прогремели мощные взрывы
15 сентября 2024 15:24
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Reuters
Взрывы в Харькове раздались днем 15 сентября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
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"В Харькове слышны звуки взрывов!" — подчеркнул Терехов.
Он призвал людей быть осторожными, ведь оккупанты совершили повторные пуски КАБов.
В Воздушных силах ВСУ также сообщали о пусках КАБов на Харьков.
Сейчас карта тревог выглядит так:
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