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У Харкові пролунали потужні вибухи

15 вересня 2024 15:24
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Харкові вдень, 15 вересня — яка загроза
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Reuters
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Вибухи у Харкові пролунали вдень 15 вересня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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"У Харкові чутно звуки вибухів!" — наголосив Терехов.

Він закликав людей бути обережними, адже окупанти здійснили повторні пуски КАБів.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ також повідомляли про пуски КАБів на Харків.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

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15:42 Будівля злетіла в повітря — Сили оборони вдарили по окупантах в Курській області

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