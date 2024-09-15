Вибухи в Харкові вдень, 15 вересня — яка загроза

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Reuters

Вибухи у Харкові пролунали вдень 15 вересня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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"У Харкові чутно звуки вибухів!" — наголосив Терехов.

Він закликав людей бути обережними, адже окупанти здійснили повторні пуски КАБів.

Допис Терехова. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ також повідомляли про пуски КАБів на Харків.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд: