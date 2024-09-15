Вибухи в Харкові вдень, 15 вересня — яка загроза

У Харкові пролунали потужні вибухи
15 вересня 2024 15:24
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Reuters
Вибухи у Харкові пролунали вдень 15 вересня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
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"У Харкові чутно звуки вибухів!" — наголосив Терехов.
Він закликав людей бути обережними, адже окупанти здійснили повторні пуски КАБів.
У Повітряних силах ЗСУ також повідомляли про пуски КАБів на Харків.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
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