В Харькове прогремели мощные взрывы
Взрывы раздались в Харькове прямо сейчас, в ночь на 5 ноября. Россияне запустили КАБы на город.
Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 5 ноября
"В городе раздалась серия взрывов — будьте осторожны. Возможны повторные атаки по городу", — написал Терехов в 00:08
Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне запустили на Харьков КАБы.
Обновлено в 00:16
В Харькове раздались повторные взрывы
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:11 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что поздно вечером, 3 ноября, враг тоже атаковал Харьков бомбами. В результате атаки пострадал супермаркет, дома и люди.
Также мы писали, что меньше часа назад взрывы были слышны в Киеве. Силы ПВО работали по вражеским дронам, которые пытались атаковать город.
Читайте Новини.LIVE!