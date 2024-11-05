Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Взрывы раздались в Харькове прямо сейчас, в ночь на 5 ноября. Россияне запустили КАБы на город.

Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

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Взрывы в Харькове 5 ноября

"В городе раздалась серия взрывов — будьте осторожны. Возможны повторные атаки по городу", — написал Терехов в 00:08

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне запустили на Харьков КАБы.

Обновлено в 00:16

В Харькове раздались повторные взрывы

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:11 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что поздно вечером, 3 ноября, враг тоже атаковал Харьков бомбами. В результате атаки пострадал супермаркет, дома и люди.

Также мы писали, что меньше часа назад взрывы были слышны в Киеве. Силы ПВО работали по вражеским дронам, которые пытались атаковать город.