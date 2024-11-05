Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Вибухи пролунали у Харкові прямо зараз, в ніч проти 5 листопада. Росіяни запустили КАБи на місто.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

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Вибухи у Харкові 5 листопада

"У місті пролунала серія вибухів — будьте обережні. Можливі повторні атаки по місту", — написав Терехов о 00:08

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни запустили на Харків КАБи.

Оновлено о 00:16

У Харкові пролунали повторні вибухи

Де оголосили тривогу

Станом на 00:11 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що пізно ввечері, 3 листопада, ворог теж атакував Харків бомбами. Внаслідок атаки постраждав супермаркет, будинки та люди.

Також ми писали, що менше години тому вибухи було чути у Києві. Сили ППО працювали по ворожим дронам, які намагались атакувати місто.