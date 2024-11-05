У Харкові пролунали потужні вибухи
Вибухи пролунали у Харкові прямо зараз, в ніч проти 5 листопада. Росіяни запустили КАБи на місто.
Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
Вибухи у Харкові 5 листопада
"У місті пролунала серія вибухів — будьте обережні. Можливі повторні атаки по місту", — написав Терехов о 00:08
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни запустили на Харків КАБи.
Оновлено о 00:16
У Харкові пролунали повторні вибухи
Де оголосили тривогу
Станом на 00:11 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що пізно ввечері, 3 листопада, ворог теж атакував Харків бомбами. Внаслідок атаки постраждав супермаркет, будинки та люди.
Також ми писали, що менше години тому вибухи було чути у Києві. Сили ППО працювали по ворожим дронам, які намагались атакувати місто.
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