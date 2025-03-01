Взрывы в Харькове 1 марта — чем атаковали россияне

Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот

Взрывы в Харькове прогремели сейчас, 1 марта, во время воздушной тревоги. Зафиксирована активность российской тактической авиации и движение беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Харькове

Взрывы в Харькове жители слышали около 12:50. В городе и области раздавался сигнал воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:42 1 марта. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — говорилось в сообщении.

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Напомним, в ночь на 1 марта российские войска обстреляли Харьков. Тогда в результате атаки была повреждена одна из городских больниц.

А в Киевской области в результате падения обломков БпЛА зафиксировано повреждение жилых домов.