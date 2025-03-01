Взрывы в Харькове 1 марта — чем атаковали россияне

В Харькове прогремели мощные взрывы
Взрывы в Харькове прогремели сейчас, 1 марта, во время воздушной тревоги. Зафиксирована активность российской тактической авиации и движение беспилотников.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Харькове
Взрывы в Харькове жители слышали около 12:50. В городе и области раздавался сигнал воздушной тревоги.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — говорилось в сообщении.
Напомним, в ночь на 1 марта российские войска обстреляли Харьков. Тогда в результате атаки была повреждена одна из городских больниц.
А в Киевской области в результате падения обломков БпЛА зафиксировано повреждение жилых домов.
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