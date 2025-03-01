Наслідки обстрілу Харкова — зруйнована лікарня, серед поранених цивільні

Окупанти зруйнували лікарню у Харкові — фото наслідків атаки
У ніч на 29 лютого російські війська здійснили черговий обстріл Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено одну з лікарень міста – у будівлі вибиті вікна та зруйновані внутрішні приміщення.
Новини.LIVE побували на місці події.
Росіяни знищили лікарню в Харкові
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що через загрозу повторних ударів із медзакладу евакуювали 57 пацієнтів. На щастя, ніхто з них, а також медичний персонал, не постраждав.
Загалом від обстрілів у Харкові постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей. У лікарні постраждало семеро, шестеро з яких отримали порізи від уламків скла та пережили сильний стрес, їм надали допомогу на місці. Ще одну людину госпіталізували, її стан оцінюють як середньої тяжкості.
Наслідки атаки уточнюються, рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати пошкодження.
Нагадаємо, у Харківській прокуратурі повідомили подробиці про наслідки дронової атаки Росії по місту.
Також стало відомо, що у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок атак.
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