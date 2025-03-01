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Окупанти зруйнували лікарню у Харкові — фото наслідків атаки

1 березня 2025 11:08
Анастасія Постоєнко - Редактор
Наслідки обстрілу Харкова — зруйнована лікарня, серед поранених цивільні
Зруйнований фасад та вибиті вікна у лікарні в Харкові. Фото: Новини.LIVE
Анастасія Постоєнко - Редактор

У ніч на 29 лютого російські війська здійснили черговий обстріл Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено одну з лікарень міста – у будівлі вибиті вікна та зруйновані внутрішні приміщення.

Новини.LIVE побували на місці події. 

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Харківська лікарня. Фото: Новини.LIVE
Лікарня в Харкові обстріл
Побитий фасад та вікна. Фото: Новини.LIVE

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що через загрозу повторних ударів із медзакладу евакуювали 57 пацієнтів. На щастя, ніхто з них, а також медичний персонал, не постраждав.

Харків лікарня обстріл 1 березня
Вибиті вікна в лікарні. Фото: Новини.LIVE
Харків удар БпЛА 28 лютого
Вибиті вікна лікарні. Фото: Новини.LIVE

Загалом від обстрілів у Харкові постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей. У лікарні постраждало семеро, шестеро з яких отримали порізи від уламків скла та пережили сильний стрес, їм надали допомогу на місці. Ще одну людину госпіталізували, її стан оцінюють як середньої тяжкості.

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Руйнування лікарні в Харкові після атаки БпЛА. Фото: Новини.LIVE
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Руйнування лікарні зсередини. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки уточнюються, рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати пошкодження.

Нагадаємо, у Харківській прокуратурі повідомили подробиці про наслідки дронової атаки Росії по місту.

Також стало відомо, що у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок атак.

Харків лікарні вибух поранення БпЛА
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