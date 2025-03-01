Наслідки обстрілу Харкова — зруйнована лікарня, серед поранених цивільні

Зруйнований фасад та вибиті вікна у лікарні в Харкові. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 29 лютого російські війська здійснили черговий обстріл Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено одну з лікарень міста – у будівлі вибиті вікна та зруйновані внутрішні приміщення.

Новини.LIVE побували на місці події.

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Харківська лікарня. Фото: Новини.LIVE

Побитий фасад та вікна. Фото: Новини.LIVE

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що через загрозу повторних ударів із медзакладу евакуювали 57 пацієнтів. На щастя, ніхто з них, а також медичний персонал, не постраждав.

Вибиті вікна в лікарні. Фото: Новини.LIVE

Вибиті вікна лікарні. Фото: Новини.LIVE

Загалом від обстрілів у Харкові постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей. У лікарні постраждало семеро, шестеро з яких отримали порізи від уламків скла та пережили сильний стрес, їм надали допомогу на місці. Ще одну людину госпіталізували, її стан оцінюють як середньої тяжкості.

Руйнування лікарні в Харкові після атаки БпЛА. Фото: Новини.LIVE

Руйнування лікарні зсередини. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки уточнюються, рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати пошкодження.

Нагадаємо, у Харківській прокуратурі повідомили подробиці про наслідки дронової атаки Росії по місту.

Також стало відомо, що у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок атак.