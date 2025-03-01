Вибухи у Харкові 1 березня — чим атакували росіяни

Вибух. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи у Харкові пролунали зараз, 1 березня, під час повітряної тривоги. Зафіксовано активнiсть російської тактичної авiації та рух безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Харкові

Вибухи у Харкові жителі чули близько 12:50. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 12:42 1 березня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йшлося у повідомленні.

Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Нагадаємо, у ніч проти 1 березня російські війська обстріляли Харків. Тоді унаслідок атаки було пошкоджено одну з міських лікарень.

А у Київській області внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовано пошкодження житлових будинків.