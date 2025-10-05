Взрывы в Харькове вечером 5 октября — зафиксированы перебои с электричеством

В Харькове прогремели мощные взрывы — детали от Терехова
Взрывы в Харькове прогремели вечером, 5 октября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Взрывы в Харькове 5 октября
"В Харькове взрывы — предварительно город атакован вражескими боевыми дронами", — рассказал Терехов.
А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что сейчас угроза с воздуха сохраняется. Он призвал людей находиться в укрытии до завершения воздушной тревоги.
В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении российских беспилотников в направлении Харькова.
Журналисты Новини.LIVE сообщают, что в городе прогремело более десяти взрывов. В результате атаки часть города осталась без света.
Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, 5 октября российские захватчики в Харьковской области атаковали автомобили с людьми. В результате ударов есть погибшие.
Кроме того, взрыв в Харькове был слышен также около 16:35. Тогда об угрозе не сообщали.
Читайте Новини.LIVE!