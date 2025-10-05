Взрывы в Харькове вечером 5 октября — зафиксированы перебои с электричеством

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

Взрывы в Харькове прогремели вечером, 5 октября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Взрывы в Харькове 5 октября

"В Харькове взрывы — предварительно город атакован вражескими боевыми дронами", — рассказал Терехов.

Пост Терехова. Фото: скриншот

А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что сейчас угроза с воздуха сохраняется. Он призвал людей находиться в укрытии до завершения воздушной тревоги.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении российских беспилотников в направлении Харькова.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Журналисты Новини.LIVE сообщают, что в городе прогремело более десяти взрывов. В результате атаки часть города осталась без света.

Пост Новини.LIVE. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:05. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 5 октября российские захватчики в Харьковской области атаковали автомобили с людьми. В результате ударов есть погибшие.

Кроме того, взрыв в Харькове был слышен также около 16:35. Тогда об угрозе не сообщали.