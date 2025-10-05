Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове прогремели мощные взрывы — детали от Терехова

В Харькове прогремели мощные взрывы — детали от Терехова

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 22:52
Взрывы в Харькове вечером 5 октября — зафиксированы перебои с электричеством
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

Взрывы в Харькове прогремели вечером, 5 октября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Харькове 5 октября

"В Харькове взрывы — предварительно город атакован вражескими боевыми дронами", — рассказал Терехов.

null
Пост Терехова. Фото: скриншот

А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что сейчас угроза с воздуха сохраняется. Он призвал людей находиться в укрытии до завершения воздушной тревоги.

null
Пост Синегубова. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении российских беспилотников в направлении Харькова.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Журналисты Новини.LIVE сообщают, что в городе прогремело более десяти взрывов. В результате атаки часть города осталась без света.

null
Пост Новини.LIVE. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта повітряних тривог 5 жовтня
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:05. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 5 октября российские захватчики в Харьковской области атаковали автомобили с людьми. В результате ударов есть погибшие.

Кроме того, взрыв в Харькове был слышен также около 16:35. Тогда об угрозе не сообщали.

война Харьков взрыв Игорь Терехов воздушная тревога
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации