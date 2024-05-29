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В Харькове прогремели мощные взрывы — что известно

29 мая 2024 16:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове прогремели мощные взрывы — что известно
Ракета в небе. Иллюстративное фото: Минобороны
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Харькове раздались днем, 29 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Информация о взрывах появилась около 15:55.

"В Харькове слышна серия взрывов!" — говорится в сообщении.

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Пост о взрывах в Харькове. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Отметим, в городе и области продолжается воздушная тревога четвертый час. Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о пусках управляемых авиационных бомб.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, руководитель следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что в результате удара оккупантов по "Эпицентру" 25 мая еще два человека считаются пропавшими без вести. По его словам, разбор завалов гипермаркета, вероятно, будет завершен в среду, 29 мая.

Также армия РФ снова произвела обстрел Никополя Днепропетровской области. В результате были ранены двое местных жителей, а также повреждены городские здания.

война
Харьков
взрыв
обстрелы
воздушная тревога

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