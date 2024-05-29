В Харькове прогремели мощные взрывы — что известно
Взрывы в Харькове раздались днем, 29 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.
Взрывы в Харькове
Информация о взрывах появилась около 15:55.
"В Харькове слышна серия взрывов!" — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Отметим, в городе и области продолжается воздушная тревога четвертый час. Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о пусках управляемых авиационных бомб.
Напомним, руководитель следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что в результате удара оккупантов по "Эпицентру" 25 мая еще два человека считаются пропавшими без вести. По его словам, разбор завалов гипермаркета, вероятно, будет завершен в среду, 29 мая.
Также армия РФ снова произвела обстрел Никополя Днепропетровской области. В результате были ранены двое местных жителей, а также повреждены городские здания.
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