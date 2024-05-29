Скільки людей вважаються зниклими безвісти внаслідок обстрілу Епіцентра в Харкові 25 травня

Наслідки російського обстрілу "Епіцентру" в Харкові 25 травня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Керівник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов розповів, що внаслідок удару окупантів по "Епіцентру" 25 травня ще двоє людей вважаються зниклими безвісти. За його словами, розбір завалів гіпермаркету, ймовірно, завершать у середу, 29 травня.

Про це Сергій Болвінов сказав у коментарі "Суспільному".

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"Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти після ударів РФ по "Епіцентру", — зазначив Болвінов.

Він повідомив, що правоохоронці вилучили два тіла та очікують, що буде збіг з матеріалами ДНК родичів зниклих.

Наразі відомо, що внаслідок російської атаки загинуло 19 людей, ще 54 отримали поранення.

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, вдарила по Харкову, зруйнувавши будівельний гіпермаркет "Епіцентр". На момент удару в будівлі могли перебувати 200 цивільних.

Згодом неподалік будівельного гіпермаркету в Харкові рятувальники та слідчі знайшли нерозірваний боєприпас. Якби він вибухнув, жертв було б набагато більше.

Станом на 13:00 у середу, 29 квітня встановлено загибель 19 людей, постраждали 54 особи.