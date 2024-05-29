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Наслідки бомбардування Епіцентру в Харкові — скільки людей вважаються зниклими безвісти

29 травня 2024 15:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Скільки людей вважаються зниклими безвісти внаслідок обстрілу Епіцентра в Харкові 25 травня
Наслідки російського обстрілу "Епіцентру" в Харкові 25 травня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов розповів, що внаслідок удару окупантів по "Епіцентру" 25 травня ще двоє людей вважаються зниклими безвісти. За його словами, розбір завалів гіпермаркету, ймовірно, завершать у середу, 29 травня.

Про це Сергій Болвінов сказав у коментарі "Суспільному".

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"Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти після ударів РФ по "Епіцентру", — зазначив Болвінов.

Він повідомив, що правоохоронці вилучили два тіла та очікують, що буде збіг з матеріалами ДНК родичів зниклих.

Наразі відомо, що внаслідок російської атаки загинуло 19 людей, ще 54 отримали поранення.

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, вдарила по Харкову, зруйнувавши будівельний гіпермаркет "Епіцентр". На момент удару в будівлі могли перебувати 200 цивільних.

Згодом неподалік будівельного гіпермаркету в Харкові рятувальники та слідчі знайшли нерозірваний боєприпас. Якби він вибухнув, жертв було б набагато більше.  

Станом на 13:00 у середу, 29 квітня встановлено загибель 19 людей, постраждали 54 особи.

війна
Харків
Україна
обстріли
окупанти
Епіцентр

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