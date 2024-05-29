У Харкові пролунали потужні вибухи — що відомо

Ракета в небі. Ілюстративне фото: Міноборони

Вибухи у Харкові пролунали вдень, 29 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Інформація про вибухи з'явилася близько 15:55.

"У Харкові чутно серію вибухів!" — йдеться у повідомленні.

Допис про вибухи в Харкові. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Зазначимо, в місті та області триває повітряна тривога четверту годину. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про пуски керованих авіаційних бомб.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, керівник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов розповів, що внаслідок удару окупантів по "Епіцентру" 25 травня ще двоє людей вважаються зниклими безвісти. За його словами, розбір завалів гіпермаркету, ймовірно, завершать у середу, 29 травня.

Також армія РФ знову здійснила обстріл Нікополя Дніпропетровської області. Внаслідок цього було поранено двох місцевих мешканців, а також пошкоджено міські будівлі.