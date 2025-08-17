Взрывы в Харькове — какая причина

Дым в результате взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

В воскресенье поздно вечером, 17 августа, в Харькове прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной воздушной цели в направлении Харьковщины.

О взрывах сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Взрывы в Харькове 17 августа — причины

Сегодня вечером, 17 августа, в Харькове прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги.

В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной воздушной цели на Харьковщине. А также призвали жителей Харькова находиться в укрытиях.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщал о взрывах в Харькове.

"В некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Информация выясняется. Не покидайте укрытия до отбоя тревоги. Берегите себя!

По предварительной информации, вражеский удар зафиксирован в Индустриальном районе Харькова. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется", — написал глава ОВА.

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Харькове

Карта тревог на момент взрывов в Харькове. Фото: alerts.in.ua

Ранее мы информировали, что в воскресенье, 17 августа, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область.

Также мы сообщали, что в воскресенье днем, 17 августа, в Харькове прогремел взрыв.