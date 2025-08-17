Взрывы в Харькове — какая причина

В Харькове прогремели мощные взрывы — что известно
В воскресенье поздно вечером, 17 августа, в Харькове прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной воздушной цели в направлении Харьковщины.
О взрывах сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Взрывы в Харькове 17 августа — причины
Сегодня вечером, 17 августа, в Харькове прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги.
В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной воздушной цели на Харьковщине. А также призвали жителей Харькова находиться в укрытиях.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщал о взрывах в Харькове.
"В некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Информация выясняется. Не покидайте укрытия до отбоя тревоги. Берегите себя!
По предварительной информации, вражеский удар зафиксирован в Индустриальном районе Харькова. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется", — написал глава ОВА.
Карта воздушных тревог на момент взрывов в Харькове
