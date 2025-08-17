Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове прогремели мощные взрывы — что известно

В Харькове прогремели мощные взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 22:53
Взрывы в Харькове — какая причина
Дым в результате взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

В воскресенье поздно вечером, 17 августа, в Харькове прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной воздушной цели в направлении Харьковщины.

О взрывах сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Харькове 17 августа — причины

Сегодня вечером, 17 августа, в Харькове прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги.

В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной воздушной цели на Харьковщине. А также призвали жителей Харькова находиться в укрытиях.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщал о взрывах в Харькове.

"В некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Информация выясняется. Не покидайте укрытия до отбоя тревоги. Берегите себя!

По предварительной информации, вражеский удар зафиксирован в Индустриальном районе Харькова. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется", — написал глава ОВА.

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Харькове

Карта тривог
Карта тревог на момент взрывов в Харькове. Фото: alerts.in.ua

Ранее мы информировали, что в воскресенье, 17 августа, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область.

Также мы сообщали, что в воскресенье днем, 17 августа, в Харькове прогремел взрыв.

Харьков взрыв обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации