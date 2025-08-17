Вибухи у Харкові — яка причина

У Харкові пролунали потужні вибухи — що відомо
У неділю пізно ввечері, 17 серпня, у Харкові пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну повітряну ціль у напрямку Харківщини.
Про вибухи повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Вибухи у Харкові 17 серпня — причини
Сьогодні ввечері, 17 серпня, у Харкові прогриміли потужні вибухи під час повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну повітряну ціль на Харківщині. А також закликали жителів Харкова перебувати в укриттях.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомляв про вибухи у Харкові.
"В деяких районах Харкова було чутно вибух. Інформація зʼясовується. Не покидайте укриттів до відбою тривоги. Бережіть себе!
За попередньою інформацією, ворожий удар зафіксовано в Індустріальному районі Харкова. Інформація щодо постраждалих і наслідки атаки уточнюється", — написав глава ОВА.
Карта повітряних тривог на момент вибухів на Харківщині
Раніше ми інформували, що у неділю, 17 серпня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область.
Також ми повідомляли, що у неділю вдень, 17 серпня, у Харкові прогримів вибух.
