Взрывы в Харькове 13 октября — что известно

В понедельник вечером, 13 октября, в Харькове прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о группе вражеских дронов на Харьковщине.

О взрывах информируют местные СМИ и Telegram-каналы.

Взрывы в Харькове 13 октября — какая причина

Сегодня вечером, 13 октября, около 20:28 в Харькове прогремели мощные взрывы. На момент взрывов в регионе была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о российских беспилотниках в Харьковской области.

"Группа БпЛА на севере Харьковщины в юго-западном направлении", — сообщали в ВС.

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Харькове

Напомним, что сегодня утром в Харькове также раздавались мощные взрывы — была объявлена воздушная тревога.

Также ночью 13 октября взрывы раздавались в Одессе — город атаковали российские БпЛА.