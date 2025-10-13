Видео
Главная Харьков В Харькове прогремели мощные взрывы — что известно

В Харькове прогремели мощные взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 20:29
Взрывы в Харькове 13 октября — что известно
Дым в результате взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

В понедельник вечером, 13 октября, в Харькове прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о группе вражеских дронов на Харьковщине.

О взрывах информируют местные СМИ и Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрывы в Харькове 13 октября — какая причина

Сегодня вечером, 13 октября, около 20:28 в Харькове прогремели мощные взрывы. На момент взрывов в регионе была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о российских беспилотниках в Харьковской области.

"Группа БпЛА на севере Харьковщины в юго-западном направлении", — сообщали в ВС.

Вибух у Харкові
Скриншот сообщения ВС/Telegram

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Харькове

Карта тривог
Скриншот карты тревог/alerts.in.ua

Напомним, что сегодня утром в Харькове также раздавались мощные взрывы  была объявлена воздушная тревога.

Также ночью 13 октября взрывы раздавались в Одессе — город атаковали российские БпЛА.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
