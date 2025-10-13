Взрывы в Харькове 13 октября — что известно

В Харькове прогремели мощные взрывы — что известно
В понедельник вечером, 13 октября, в Харькове прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о группе вражеских дронов на Харьковщине.
О взрывах информируют местные СМИ и Telegram-каналы.
Взрывы в Харькове 13 октября — какая причина
Сегодня вечером, 13 октября, около 20:28 в Харькове прогремели мощные взрывы. На момент взрывов в регионе была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о российских беспилотниках в Харьковской области.
"Группа БпЛА на севере Харьковщины в юго-западном направлении", — сообщали в ВС.
Карта воздушных тревог на момент взрывов в Харькове
Напомним, что сегодня утром в Харькове также раздавались мощные взрывы — была объявлена воздушная тревога.
Также ночью 13 октября взрывы раздавались в Одессе — город атаковали российские БпЛА.
