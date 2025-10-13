Вибухи у Харкові 13 жовтня — що відомо

Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: Reuters

У понеділок ввечері, 13 жовтня, у Харкові пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про групу ворожих дронів на Харківщині.

Про вибухи інформують місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

Реклама

Читайте також:

Вибухи у Харкові 13 жовтня — яка причина

Сьогодні ввечері, 13 жовтня, близько 20:28 у Харкові прогриміли потужні вибухи. На момент вибухів у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про російські безпілотники у Харківській області.

"Група БпЛА на півночі Харківщини у південно-західному напрямку", — повідомляли у ПС.

Скриншот повідомлення ПС/Telegram

Карта повітряних тривог на момент вибухів у Харкові

Скриншот карти тривог/alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні вранці у Харкові також лунали потужні вибухи — було оголошено повітряну тривогу.

Також уночі 13 жовтня вибухи лунали в Одесі — місто атакували російські БпЛА.