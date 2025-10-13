Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові пролунали потужні вибухи — що відомо

У Харкові пролунали потужні вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 20:29
Вибухи у Харкові 13 жовтня — що відомо
Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: Reuters

У понеділок ввечері, 13 жовтня, у Харкові пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про групу ворожих дронів на Харківщині.

Про вибухи інформують місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

Реклама
Читайте також:

Вибухи у Харкові 13 жовтня — яка причина

Сьогодні ввечері, 13 жовтня, близько 20:28 у Харкові прогриміли потужні вибухи. На момент вибухів у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про російські безпілотники у Харківській області.

"Група БпЛА на півночі Харківщини у південно-західному напрямку", — повідомляли у ПС.

Вибух у Харкові
Скриншот повідомлення ПС/Telegram

Карта повітряних тривог на момент вибухів у Харкові

Карта тривог
Скриншот карти тривог/alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні вранці у Харкові також лунали потужні вибухи — було оголошено повітряну тривогу.

Також уночі 13 жовтня вибухи лунали в Одесі — місто атакували російські БпЛА.

Харків вибух обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації