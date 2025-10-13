Вибухи у Харкові 13 жовтня — що відомо

У Харкові пролунали потужні вибухи — що відомо
У понеділок ввечері, 13 жовтня, у Харкові пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про групу ворожих дронів на Харківщині.
Про вибухи інформують місцеві ЗМІ та Telegram-канали.
Вибухи у Харкові 13 жовтня — яка причина
Сьогодні ввечері, 13 жовтня, близько 20:28 у Харкові прогриміли потужні вибухи. На момент вибухів у регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Крім того, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про російські безпілотники у Харківській області.
"Група БпЛА на півночі Харківщини у південно-західному напрямку", — повідомляли у ПС.
Карта повітряних тривог на момент вибухів у Харкові
Нагадаємо, що сьогодні вранці у Харкові також лунали потужні вибухи — було оголошено повітряну тривогу.
Також уночі 13 жовтня вибухи лунали в Одесі — місто атакували російські БпЛА.
