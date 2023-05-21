В Харькове раздались сильные взрывы
В воскресенье, 21 мая, в Харькове раздались два мощных взрыва. Местных жителей призывают не покидать укрытие.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове
Обновлено 19:56. Синегубов рассказал, что оккупанты нанесли очередной ракетный удар по деревне Циркуны Харьковского района.
Одна из ракет, предварительно ЗРК С-300, попала в землю, еще одна повредила частный жилой дом.
"К сожалению, пострадал гражданский мужчина. Сейчас медики оказывают ему помощь. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется", — сообщил глава ОВА
Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска снова наносят удары по Харькову.
"Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" — подчеркнул глава Харьковской ОВА.
Местные жители отметили, что в городе произошли два мощных взрыва.
Напомним, 18 мая оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300. Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами находился человек.