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В Харькове раздались сильные взрывы

21 мая 2023 20:00
обновлено: 20:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Харькове раздались сильные взрывы
Российская ракета в небе. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 21 мая, в Харькове раздались два мощных взрыва. Местных жителей призывают не покидать укрытие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обновлено 19:56. Синегубов рассказал, что оккупанты нанесли очередной ракетный удар по деревне Циркуны Харьковского района.

Одна из ракет, предварительно ЗРК С-300, попала в землю, еще одна повредила частный жилой дом.

"К сожалению, пострадал гражданский мужчина. Сейчас медики оказывают ему помощь. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется", — сообщил глава ОВА

Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска снова наносят удары по Харькову.

"Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" — подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Местные жители отметили, что в городе произошли два мощных взрыва.

Напомним, 18 мая оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300. Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами находился человек.

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