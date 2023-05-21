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У Харкові пролунали сильні вибухи

21 травня 2023 20:00
оновлено: 20:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Харкові пролунали сильні вибухи
Російська ракета у небі. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 21 травня, у Харкові пролунало два потужних вибухи. Місцевих жителів закликають не покидати укриття.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Оновлено 19:56. Синєгубов розповів, що окупанти завдали чергового ракетного удару по селі Циркуни Харківського району.

Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок. 

"На жаль, постраждав цивільний чоловік. Зараз медики надають йому допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", — повідомив голова ОВА.

Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська знову завдають ударів по Харкову. 

"Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" — наголосив очільник Харківської ОВА. 

Місцеві мешканці зазначили, що в місті пролунало два потужних вибухи.

Нагадаємо, 18 травня окупанти вдарили по Харкові ракетами С-300. Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Під завалами перебувала людина. 

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