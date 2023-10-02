В Харькове раздались взрывы

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: google.com

В Харькове местные жители сообщают о взрывах. Враг атакует город.

Это подтвердил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!", — сообщил он.

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Из чего обстреливают оккупанты

В свою очередь в телеграмм-канале "Мониторинг Украина" отметили, что в городе есть угроза применения ракетного вооружения. В настоящее время город под обстрелом именно ЗРК С-300.

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Ракеты в воздухе

Также бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" в своем телеграмм-канале призвал жителей города находиться в укрытиях, ведь ракеты продолжают и дальше находиться в воздухе.

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Что известно об атаке

Генерал Марсель позже добавил, что оккупанты нанесли удары по Харьковской области из Белгорода. По предварительной информации, атака была совершена именно с ЗРК С-300.

"На данный момент ракет в воздухе нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется. Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — подчеркнул он.

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Напомним, 1 октября российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области. В результате атаки врага погиб мужчина.