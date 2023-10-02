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У Харкові пролунали вибухи

2 жовтня 2023 09:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Харкові пролунали вибухи
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Харкові місцеві жителі повідомляють про вибухи. Ворог атакує місто.

Це підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Загроза для регіону

"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!" — повідомив він.

вибухи у Харкові
Скриншот допису

З чого обстрілюють окупанти

Своєю чергою в телеграм-каналі "Моніторинг Україна" наголосили, що у місті є загроза застосування ракетного озброєння. Наразі місто під обстрілом саме ЗРК С-300.

вибухи у Харкові
Скриншот допису
вибухи у Харкові
Скриншот допису

Ракети у повітрі

Також бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" у своєму телеграм-каналі закликав жителів міста перебувати в укриттях, адже ракети продовжують і далі у повітрі.

вибухи у Харкові
Скриншот допису
вибухи у Харкові
Скриншот допису

Що відомо про атаку

Генерал Марсель пізніше додав, що окупанти завдали ударів по Харківській області з Бєлгорода. За попередньою інформацією, атака була здійснена саме із ЗРК С-300.

"На даний момент, ракет у повітрі нема. Загроза нових ракетних ударів зберігається. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — наголосив він.

вибухи у Харкові
Скриншот допису

Нагадаємо, 1 жовтня російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки ворога загинув чоловік.

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