У Харкові пролунали вибухи

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: google.com

У Харкові місцеві жителі повідомляють про вибухи. Ворог атакує місто.

Це підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Загроза для регіону

"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!" — повідомив він.

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З чого обстрілюють окупанти

Своєю чергою в телеграм-каналі "Моніторинг Україна" наголосили, що у місті є загроза застосування ракетного озброєння. Наразі місто під обстрілом саме ЗРК С-300.

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Ракети у повітрі

Також бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" у своєму телеграм-каналі закликав жителів міста перебувати в укриттях, адже ракети продовжують і далі у повітрі.

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Що відомо про атаку

Генерал Марсель пізніше додав, що окупанти завдали ударів по Харківській області з Бєлгорода. За попередньою інформацією, атака була здійснена саме із ЗРК С-300.

"На даний момент, ракет у повітрі нема. Загроза нових ракетних ударів зберігається. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — наголосив він.

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Нагадаємо, 1 жовтня російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки ворога загинув чоловік.