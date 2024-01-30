Взрывы в Харькове 30 января — что известно

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: УНИАН

В Харькове сегодня, 30 января, прогремела серия взрывов. В городе было очень шумно.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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"В Харькове была слышна серия взрывов. Будьте осторожны", — призвал он.

Скриншот сообщения из Telegram Игоря Терехова

Обновлено 16:17. В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей города и области к отбою воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения из Telegram Олега Синегубова

Также ранее Терехов уже сообщал о взрыве в городе. Позже выяснилось, что оккупанты атаковали пригород Харькова.

Скриншот сообщения из Telegram Игоря Терехова

Напомним, российские военные атаковали Харьковскую область днем 30 января. В результате обстрела зафиксировано попадание.