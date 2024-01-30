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В Харькове раздались взрывы

30 января 2024 16:18
обновлено: 16:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Взрывы в Харькове 30 января — что известно
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Харькове сегодня, 30 января, прогремела серия взрывов. В городе было очень шумно.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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"В Харькове была слышна серия взрывов. Будьте осторожны", — призвал он.

ракетная опасность в Харькове
Скриншот сообщения из Telegram Игоря Терехова

Обновлено 16:17. В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей города и области к отбою воздушной тревоги находиться в укрытиях.

ракетная опасность в Харькове
Скриншот сообщения из Telegram Олега Синегубова

Также ранее Терехов уже сообщал о взрыве в городе. Позже выяснилось, что оккупанты атаковали пригород Харькова.

ракетная опасность в Харькове
Скриншот сообщения из Telegram Игоря Терехова

Напомним, российские военные атаковали Харьковскую область днем 30 января. В результате обстрела зафиксировано попадание.

Харьков
взрыв
оккупанты
ракеты
люди
война в Украине

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