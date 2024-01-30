Вибухи у Харкові 30 січня — що відомо

У Харкові пролунали вибухи
30 січня 2024 16:18
оновлено: 16:23
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: УНІАН
У Харкові сьогодні, 30 січня, пролунала серія вибухів. В місті було дуже гучно.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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"У Харкові чутно серію вибухів. Будьте обережні", — закликав він.
Оновлено 16:17. Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів міста та області до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.
Також раніше Терехов вже повідомляв про вибух в місті. Пізніше з'ясувалось, що окупанти атакували передмістя Харкова.
Нагадаємо, російські військові атакували Харківську область вдень 30 січня. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання.
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