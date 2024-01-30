Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові пролунали вибухи arrow

У Харкові пролунали вибухи

30 січня 2024 16:18
оновлено: 16:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вибухи у Харкові 30 січня — що відомо
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Харкові сьогодні, 30 січня, пролунала серія вибухів. В місті було дуже гучно.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Читайте також:

Що відомо про атаку РФ на Харків 30 січня

"У Харкові чутно серію вибухів. Будьте обережні", — закликав він. 

ракетна небезпека у Харкові
Скриншот допису з Telegram Ігоря Терехова

Оновлено 16:17. Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів міста та області до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях. 

ракетна небезпека у Харкові
Скриншот допису з Telegram Олега Синєгубова

Також раніше Терехов вже повідомляв про вибух в місті. Пізніше з'ясувалось, що окупанти атакували передмістя Харкова. 

ракетна небезпека у Харкові
Скриншот допису з Telegram Ігоря Терехова

Нагадаємо, російські військові атакували Харківську область вдень 30 січня. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання.

Харків
вибух
окупанти
ракети
люди
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі