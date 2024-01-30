Вибухи у Харкові 30 січня — що відомо

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: УНІАН

У Харкові сьогодні, 30 січня, пролунала серія вибухів. В місті було дуже гучно.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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"У Харкові чутно серію вибухів. Будьте обережні", — закликав він.

Скриншот допису з Telegram Ігоря Терехова

Оновлено 16:17. Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів міста та області до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Скриншот допису з Telegram Олега Синєгубова

Також раніше Терехов вже повідомляв про вибух в місті. Пізніше з'ясувалось, що окупанти атакували передмістя Харкова.

Скриншот допису з Telegram Ігоря Терехова

Нагадаємо, російські військові атакували Харківську область вдень 30 січня. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання.