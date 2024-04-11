Взрывы в Харькове 11 апреля — город под вражеским обстрелом

В Харькове раздались взрывы — пишут о "прилете"
Взрывы в Харькове раздались 11 апреля около 14:24. Город находится под вражеским обстрелом.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Взрывы в Харькове 11 апреля
Обновлено 14:36. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока, в областях, где объявлена воздушная тревога.
Терехов сообщил, что в городе был слышен ''прилет''.
Незадолго в Харькове прогремел еще ряд повторных взрывов.
В настоящее время воздушная тревога охватила восточные области.
Напомним, захватчики нанесли 10 ударов по объектам критической инфраструктуры Харькова и области. Глава ОГА Олег Синегубов заявил, что есть проблемы со светом.
Незадолго в Укрэнерго рассказали, что из-за вражеских обстрелов в Харьковской области ввели аварийные отключения электроэнергии.
Читайте Новини.LIVE!