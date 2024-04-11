Взрывы в Харькове 11 апреля — город под вражеским обстрелом

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Взрывы в Харькове раздались 11 апреля около 14:24. Город находится под вражеским обстрелом.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Взрывы в Харькове 11 апреля

Обновлено 14:36. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока, в областях, где объявлена воздушная тревога.

Терехов сообщил, что в городе был слышен ''прилет''.

Незадолго в Харькове прогремел еще ряд повторных взрывов.

В настоящее время воздушная тревога охватила восточные области.

Воздушная тревога в Украине 11 апреля

Напомним, захватчики нанесли 10 ударов по объектам критической инфраструктуры Харькова и области. Глава ОГА Олег Синегубов заявил, что есть проблемы со светом.

Незадолго в Укрэнерго рассказали, что из-за вражеских обстрелов в Харьковской области ввели аварийные отключения электроэнергии.