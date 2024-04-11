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В Харькове раздались взрывы — пишут о "прилете"

11 апреля 2024 14:27
обновлено: 14:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Взрывы в Харькове 11 апреля — город под вражеским обстрелом
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Взрывы в Харькове раздались 11 апреля около 14:24. Город находится под вражеским обстрелом.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Взрывы в Харькове 11 апреля

Обновлено 14:36. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока, в областях, где объявлена воздушная тревога.

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Терехов сообщил, что в городе был слышен ''прилет''.

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Незадолго в Харькове прогремел еще ряд повторных взрывов.

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В настоящее время воздушная тревога охватила восточные области.

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Воздушная тревога в Украине 11 апреля

Напомним, захватчики нанесли 10 ударов по объектам критической инфраструктуры Харькова и области. Глава ОГА Олег Синегубов заявил, что есть проблемы со светом.

Незадолго в Укрэнерго рассказали, что из-за вражеских обстрелов в Харьковской области ввели аварийные отключения электроэнергии. 

Харьков
взрыв

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