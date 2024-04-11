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У Харкові пролунали вибухи — пишуть про "приліт"

11 квітня 2024 14:27
оновлено: 14:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вибухи у Харкові 11 квітня — місто під ворожим обстрілом
Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вибухи у Харкові пролунали 11 квітня близько 14:24. Місто перебуває під ворожим обстрілом.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram. 

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Вибухи у Харкові 11 квітня

Оновлено 14:36. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу.

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Терехов повідомив, що у місті було чутно приліт.

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Незадовго у Харкові пролунала ще низка повторних вибухів. 

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Наразі повітряна тривога охопила східні області. 

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Повітряна тривога в Україні 11 квітня

Нагадаємо, загарбники завдали 10 ударів по об'єктах критичної інфраструктури Харкова та області. Очільник ОВА Олег Синєгубов заявив, що є проблеми зі світлом.

Незадовго в Укренерго розповіли, що через ворожі обстріли на Харківщині ввели аварійні відключення електроенергії.

Харків
вибух

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