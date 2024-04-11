Вибухи у Харкові 11 квітня — місто під ворожим обстрілом

Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Вибухи у Харкові пролунали 11 квітня близько 14:24. Місто перебуває під ворожим обстрілом.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Вибухи у Харкові 11 квітня

Оновлено 14:36. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу.

Терехов повідомив, що у місті було чутно приліт.

Незадовго у Харкові пролунала ще низка повторних вибухів.

Наразі повітряна тривога охопила східні області.

Повітряна тривога в Україні 11 квітня

Нагадаємо, загарбники завдали 10 ударів по об'єктах критичної інфраструктури Харкова та області. Очільник ОВА Олег Синєгубов заявив, що є проблеми зі світлом.

Незадовго в Укренерго розповіли, що через ворожі обстріли на Харківщині ввели аварійні відключення електроенергії.