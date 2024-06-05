Взрывы в Харькове 5 июня

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: tvoemisto.tv

Харьков продолжает находиться под плотным обстрелом российских захватчиков. В городе были слышны взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрывы в Харькове. Фото: скриншот

Взрывы в Харькове

Харьков продолжает находиться под постоянным обстрелом со стороны российских захватчиков. В городе слышны очередные взрывы. Их причины и последствия выясняются.

В Харьковской и Донецкой областях объявлена воздушная тревога. Также военные предупреждают о ракетной угрозе. Гражданских жителей призывают находиться в укрытиях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Сумской области в результате российских обстрелов погиб один человек. Еще три человека получили ранения. Также пострадал ряд построек, в том числе жилых домов.

Также мы писали, что в Харьковской областной прокуратуре показали последствия удара по городу Балаклея.