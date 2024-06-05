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В Харькове раздались взрывы

5 июня 2024 15:11
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Взрывы в Харькове 5 июня
Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: tvoemisto.tv
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Харьков продолжает находиться под плотным обстрелом российских захватчиков. В городе были слышны взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Харькове. Фото: скриншот

Взрывы в Харькове

Харьков продолжает находиться под постоянным обстрелом со стороны российских захватчиков. В городе слышны очередные взрывы. Их причины и последствия выясняются.

В Харьковской и Донецкой областях объявлена воздушная тревога. Также военные предупреждают о ракетной угрозе. Гражданских жителей призывают находиться в укрытиях.

обстрел
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Сумской области в результате российских обстрелов погиб один человек. Еще три человека получили ранения. Также пострадал ряд построек, в том числе жилых домов.

Также мы писали, что в Харьковской областной прокуратуре показали последствия удара по городу Балаклея.

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