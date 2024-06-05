Вибухи в Харкові 5 червня

У Харкові пролунали вибухи
Харків продовжує перебувати під щільним обстрілом російських загарбників. У місті було чутно вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи у Харкові
Харків продовжує перебувати під постійним обстрілом з боку російських загарбників. Наразі у місті чутно чергові вибухи. Їх причини і наслідки наразі з'ясовуються.
Наразі у Харківській і Донецькій областях оголошено повітряну тривогу. Такж військові попереджають про ракетну загрозу. Цивільних мешканців закликають перебувати в укриттях.
Раніше ми повідомляли, що в Сумській області внаслідок російського обстрілу загинула одна людина. Ще три людини отримали поранення. Також постраждала низка будівель, у тому числі житлових будинків.
Також ми писали, що у Харківській обласній прокуратурі показали наслідки удару по місту Балаклія.
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