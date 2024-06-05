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У Харкові пролунали вибухи

5 червня 2024 15:11
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Вибухи в Харкові 5 червня
Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: tvoemisto.tv
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Харків продовжує перебувати під щільним обстрілом російських загарбників. У місті було чутно вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали

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Вибухи у Харкові. Фото: скриншот

Вибухи у Харкові

Харків продовжує перебувати під постійним обстрілом з боку російських загарбників. Наразі у місті чутно чергові вибухи. Їх причини і наслідки наразі з'ясовуються. 

Наразі у Харківській і Донецькій областях оголошено повітряну тривогу. Такж військові попереджають про ракетну загрозу. Цивільних мешканців закликають перебувати в укриттях.

обстріл
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що в Сумській області внаслідок російського обстрілу загинула одна людина. Ще три людини отримали поранення. Також постраждала низка будівель, у тому числі житлових будинків.

Також ми писали, що у Харківській обласній прокуратурі показали наслідки удару по місту Балаклія.

Харків
обстріли
окупанти
вибух
ракетний удар
війна в Україні
війна

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