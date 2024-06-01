У Харківській обласній прокуратурі показали, на що перетворились житловій будинки після ракетного удару по Балаклії

Наслідки ракетного удару по Балаклії. Фото: скриншот відео

Повністю зруйновані приватні житлові будинки. І згарище у місці влучання російської ракети. У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки удару по місту Балаклія.

Відповідні фото і відео з постраждалого міста облпрокуратура поширила у суботу, 1 червня.

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Росія вдарила по Балаклії рано-вранці 1 червня. За даними правоохоронців, внаслідок удару постраждали 13 людей, серед яких 8 дітей. Найменшому постраждалому — 2 роки 9 місяців, а найстаршому — 17.

Відомо, що держава-агресор поцілили у приватний житловий сектор Балаклії. На території були будиночки з дерев'яними дахами, вони вщент зруйновані. Одна з будівель перетворилась на згарище.

"Всім постраждалим надана медична допомога. Поранених у тяжкому стані немає", — повідомили раніше в прокуратурі Харківщини.

Нагадаємо, 25 травня російські загарбники вдарили по вокзалу в Балаклії Харківської області під час зупинки електрички сполученням "Харків — Ізюм". За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок російського удару по вокзалу постраждали семеро людей.