Взрывы в Харькове 10 ноября

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: Артем Лисогор в Telegram

Враг не прекращает обстреливать Харьков, в городе в очередной раз раздались мощные взрывы. Местных жителей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщили в Воздушных силах в воскресенье, 10 ноября.

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Призыв прятаться в укрытиях. Фото: скриншот

Взрывы в Харькове

Воздушные силы предупредили, что произошли пуски управляемых авиационных бомб. В городе раздаются мощные взрывы. Военные призывают местных жителей оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в Одессе вечером, 9 ноября, раздавались звуки взрывов. Россияне атаковали город дронами. По вражеским целям в небе работали силы ПВО.

Кроме того, в ночь на 9 ноября российские войска снова атаковали Харьков. Вражеские снаряды упали на одну из самых загруженных городских трасс.