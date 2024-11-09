Обстріл Харкова 9 листопада — Терехов розповів про наслідки

Терехов повідомив про наслідки нічного обстрілу Харкова
Вночі російські загарбники атакували Харків. Ворожі снаряди впали на одну з найзавантаженіших міських трас.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у суботу, 9 листопада.
Обстріл Харкова
Терехов зазначив, що внаслідок удару пошкоджено дорожнє покриття, контактні лінії тролейбуса та мережа вуличного освітлення.
"Зруйнована одна непрацююча автозаправна станція та трохи пошкоджена інша. В прилеглому готелі вибито кілька вікон", — додав мер.
Окрім того, за словами міського голови, незначні пошкодження отримав будівельний гіпермаркет.
Раніше ми писали, що вибух у Харкові пролунав в ніч проти 9 листопада. Ворог знову атакував місто КАБом.
Нагадаємо, що в ніч проти 8 листопада російські війська теж атакували Харків КАБами.
Читайте Новини.LIVE!