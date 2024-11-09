Обстріл Харкова 9 листопада — Терехов розповів про наслідки

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ґвара Медіа

Вночі російські загарбники атакували Харків. Ворожі снаряди впали на одну з найзавантаженіших міських трас.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у суботу, 9 листопада.

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Терехов зазначив, що внаслідок удару пошкоджено дорожнє покриття, контактні лінії тролейбуса та мережа вуличного освітлення.

"Зруйнована одна непрацююча автозаправна станція та трохи пошкоджена інша. В прилеглому готелі вибито кілька вікон", — додав мер.

Окрім того, за словами міського голови, незначні пошкодження отримав будівельний гіпермаркет.

Пост Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що вибух у Харкові пролунав в ніч проти 9 листопада. Ворог знову атакував місто КАБом.

Нагадаємо, що в ніч проти 8 листопада російські війська теж атакували Харків КАБами.