Вибухи в Харкові 10 листопада

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: Артем Лисогор у Telegram

Ворог не припиняє обстрілювати Харків, у місті в черговий раз пролунали потужні вибухи. Місцевих мешканців закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомили в Повітряних силах у неділю, 10 листопада.

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Заклик ховатися в укриттях. Фото: скриншот

Вибухи в Харкові

Повітряні сили попередили, що відбулися пуски керованих авіаційних бомб. У місті лунають потужні вибухи. Військові закликають місцевих мешканців залишатися в укриттях.

Повітряна тривога оголошена у Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Одесі ввечері, 9 листопада, лунали звуки вибухів. Росіяни атакували місто дронами. По ворожим цілям у небі працювали сили ППО.

Крім того, в ніч проти 9 листопада російська війська знову атакували Харків. Ворожі снаряди впали на одну з найзавантаженіших міських трас.