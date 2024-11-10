Вибухи в Харкові 10 листопада

У Харкові пролунали вибухи
Ворог не припиняє обстрілювати Харків, у місті в черговий раз пролунали потужні вибухи. Місцевих мешканців закликають перебувати в укриттях.
Про це повідомили в Повітряних силах у неділю, 10 листопада.
Вибухи в Харкові
Повітряні сили попередили, що відбулися пуски керованих авіаційних бомб. У місті лунають потужні вибухи. Військові закликають місцевих мешканців залишатися в укриттях.
Повітряна тривога оголошена у Сумській, Харківській та Донецькій областях.
Нагадаємо, що в Одесі ввечері, 9 листопада, лунали звуки вибухів. Росіяни атакували місто дронами. По ворожим цілям у небі працювали сили ППО.
Крім того, в ніч проти 9 листопада російська війська знову атакували Харків. Ворожі снаряди впали на одну з найзавантаженіших міських трас.
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