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Главная Харьков В Харькове прогремели взрывы — после ударов вспыхнул пожар

В Харькове прогремели взрывы — после ударов вспыхнул пожар

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Дата публикации 11 июня 2025 00:43
Ночью 11 июня 2025 года РФ нанесла дроновые удары по Харькову — последствия обстрела
Срочная новость

Взрывы прогремели в Харькове сейчас, ночью в среду, 11 июня. Город атаковали ударные беспилотники.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Что известно об обстреле Харькова ночью 11 июня

По предварительной информации, враг атаковал Основянский район. На месте одного из ударов вспыхнул пожар.

Также оккупанты нанесли удары по многоквартирным и частным домам в одном из районов города. Информацию о последствиях обстрела уточняют.

Новость дополняется

Харьков пожар беспилотники обстрелы Игорь Терехов
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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