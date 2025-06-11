Ночью 11 июня 2025 года РФ нанесла дроновые удары по Харькову — последствия обстрела

В Харькове прогремели взрывы — после ударов вспыхнул пожар
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Взрывы прогремели в Харькове сейчас, ночью в среду, 11 июня. Город атаковали ударные беспилотники.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
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Что известно об обстреле Харькова ночью 11 июня
По предварительной информации, враг атаковал Основянский район. На месте одного из ударов вспыхнул пожар.
Также оккупанты нанесли удары по многоквартирным и частным домам в одном из районов города. Информацию о последствиях обстрела уточняют.
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