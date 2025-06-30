Взрывы в Харькове 30 июня

В Харькове прогремели взрывы — что известно
Взрывы в Харькове прогремели прямо сейчас, в ночь на 30 июня. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.
Об этом сообщает Новини.LIVE в канал Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Харькове в ночь на 30 июня
Первый взрыв в Харькове прогремел примерно в 00:40. Однако, как обычно, при атаке дронов слышна и работа ПВО, поэтому возникает не один звук взрыва.
Накануне этого военные проинформировали, что фиксировали вражеские дроны. В частности:
- на юге Харьковской области юго-западным курсом;
- на севере Харьковской области курсом на юг.
Обновлено 01:06
В городе прогремели еще два взрыва.
Обновлено в 01:15
В Харькове был слышен еще ряд громких взрывов. В то же время ситуацию прокомментировал мэр города Игорь Терехов.
"Взрывы, которые были слышны в Харькове, прозвучали за пределами города", — написал он в своем Telegram-канале.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:44 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что менее двух часов назад, в Харькове тоже раздавались взрывы на фоне атаки дронов.
Также мы писали, что враг в ночь на 29 июня совершил рекордную атаку по Украине, выпустив более 500 воздушных целей. В частности, во время таки много звуков взрывов прозвучало во Львове.
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