Взрывы в Харькове 30 июня

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Взрывы в Харькове прогремели прямо сейчас, в ночь на 30 июня. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.

Об этом сообщает Новини.LIVE в канал Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Харькове в ночь на 30 июня

Первый взрыв в Харькове прогремел примерно в 00:40. Однако, как обычно, при атаке дронов слышна и работа ПВО, поэтому возникает не один звук взрыва.

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Накануне этого военные проинформировали, что фиксировали вражеские дроны. В частности:

на юге Харьковской области юго-западным курсом;

на севере Харьковской области курсом на юг.

Обновлено 01:06

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В городе прогремели еще два взрыва.

Обновлено в 01:15

В Харькове был слышен еще ряд громких взрывов. В то же время ситуацию прокомментировал мэр города Игорь Терехов.

"Взрывы, которые были слышны в Харькове, прозвучали за пределами города", — написал он в своем Telegram-канале.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:44 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что менее двух часов назад, в Харькове тоже раздавались взрывы на фоне атаки дронов.

Также мы писали, что враг в ночь на 29 июня совершил рекордную атаку по Украине, выпустив более 500 воздушных целей. В частности, во время таки много звуков взрывов прозвучало во Львове.