Вибухи у Харкові 30 червня

У Харкові пролунали вибухи — що відомо
Вибухи у Харкові пролунали прямо зараз, в ніч проти 30 червня. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.
Про це повідомляє Новини.LIVE в канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Харкові в ніч проти 30 червня
Перший вибух у Харкові пролунав приблизно о 00:40. Однак, як зазвичай, при атаці дронів чути й роботу ППО, тому виникає не один звук вибуху.
Напередодні цього військові поінформували, що фіксували ворожі дрони. Зокрема:
- на півдні Харківської області південно-західним курсом;
- на півночі Харківської області курсом на південь.
Оновлено 01:06
У місті пролунали ще два вибухи.
Оновлено о 01:15
У Харкові було чути ще низку гучних вибухів. Водночас ситуацію прокоментував мер міста Ігор Терехов.
"Вибухи, які було чутно у Харкові, пролунали за межами міста", — написав він у своєму Telegram-каналі.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:44 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що менше двох годин тому, у Харкові теж лунали вибухи на тлі атаки дронів.
Також ми писали, що ворог в ніч проти 29 червня здійснив рекордну атаку по Україні, випустивши понад 500 повітряних цілей. Зокрема, під час таки багато звуків вибухів пролунало у Львові.
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