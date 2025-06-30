Вибухи у Харкові 30 червня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Вибухи у Харкові пролунали прямо зараз, в ніч проти 30 червня. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.

Про це повідомляє Новини.LIVE в канал Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Звуки вибухів у Харкові в ніч проти 30 червня

Перший вибух у Харкові пролунав приблизно о 00:40. Однак, як зазвичай, при атаці дронів чути й роботу ППО, тому виникає не один звук вибуху.

Напередодні цього військові поінформували, що фіксували ворожі дрони. Зокрема:

на півдні Харківської області південно-західним курсом;

на півночі Харківської області курсом на південь.

Оновлено 01:06

У місті пролунали ще два вибухи.

Оновлено о 01:15

У Харкові було чути ще низку гучних вибухів. Водночас ситуацію прокоментував мер міста Ігор Терехов.

"Вибухи, які було чутно у Харкові, пролунали за межами міста", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:44 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що менше двох годин тому, у Харкові теж лунали вибухи на тлі атаки дронів.

Також ми писали, що ворог в ніч проти 29 червня здійснив рекордну атаку по Україні, випустивши понад 500 повітряних цілей. Зокрема, під час таки багато звуків вибухів пролунало у Львові.