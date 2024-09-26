Взрывы в Харькове 26 сентября — россияне запустили УАБы

В Харькове раздались звуки взрывов — что известно
Взрывы в Харькове сейчас, 26 сентября, раздались во время воздушной тревоги. Россияне запускали управляемые авиабомбы.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Взрывы в Харькове
Мэр Харькова сообщил, что авиабомба попала в частный дом.
"Имеем предварительную информацию о попадании УАБа в частный жилой дом. Информация о пострадавших пока не поступала", — отметил Терехов.
Он предупредил, что могут быть повторные пуски УАБов.
"В Харькове взрыв. Будьте осторожны. Возможны повторные пуски УАБов", — говорится в сообщении.
Ранее воздушные силы ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — предупреждали военные.
Напомним, ранее взрывы раздавались в Хмельницкой области. Россияне выпустили на регион ракеты "Кинжал".
Также во время масштабной воздушной тревоги 26 сентября по всей Украине взрывы раздавались в Киеве и Херсоне.
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