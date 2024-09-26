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В Харькове раздались звуки взрывов — что известно

26 сентября 2024 16:47
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Взрывы в Харькове 26 сентября — россияне запустили УАБы
Последствия удара УАБом. Иллюстративное фото: Telegram/ Павел Кириленко
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Взрывы в Харькове сейчас, 26 сентября, раздались во время воздушной тревоги. Россияне запускали управляемые авиабомбы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Мэр Харькова сообщил, что авиабомба попала в частный дом.

"Имеем предварительную информацию о попадании УАБа в частный жилой дом. Информация о пострадавших пока не поступала", — отметил Терехов.

Он предупредил, что могут быть повторные пуски УАБов.

"В Харькове взрыв. Будьте осторожны. Возможны повторные пуски УАБов", — говорится в сообщении.

Ранее воздушные силы ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — предупреждали военные.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 16:20. Фото: alerts.in.ua

Напомним, ранее взрывы раздавались в Хмельницкой области. Россияне выпустили на регион ракеты "Кинжал".

Также во время масштабной воздушной тревоги 26 сентября по всей Украине взрывы раздавались в Киеве и Херсоне.

Харьков взрыв обстрелы война в Украине авиабомба

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