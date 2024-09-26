Вибухи у Харкові 26 вересня — росіяни запустили КАБи

Наслідки удару КАБом. Ілюстративне фото: Telegram/ Павло Кириленко

Вибухи у Харкові зараз, 26 вересня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни запускали керовані авіабомби.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Вибухи у Харкові

Мер Харкова повідомив, що авіабомба влучила у приватний будинок.

"Маємо попередню інформацію про потрапляння КАБу у приватний житловий будинок. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила", — зазначив Терехов.

Він попередив, що можуть бути повторні пуски КАБів.

"У Харкові вибух. Будьте обережні. Можливі повторні пуски КАБів", — йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — попереджали військові.

Карта повітряних тривог станом на 16:20. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше вибухи лунали у Хмельницькій області. Росіяни випустили на регіон ракети "Кинджал".

Також під час масштабної повітряної тривоги 26 вересня по всій Україні, вибухи лунали у Києві та Херсоні.