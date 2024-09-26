Вибухи у Харкові 26 вересня — росіяни запустили КАБи

У Харкові пролунали звуки вибухів — що відомо
Вибухи у Харкові зараз, 26 вересня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни запускали керовані авіабомби.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Вибухи у Харкові
Мер Харкова повідомив, що авіабомба влучила у приватний будинок.
"Маємо попередню інформацію про потрапляння КАБу у приватний житловий будинок. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила", — зазначив Терехов.
Він попередив, що можуть бути повторні пуски КАБів.
"У Харкові вибух. Будьте обережні. Можливі повторні пуски КАБів", — йдеться у повідомленні.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — попереджали військові.
Нагадаємо, раніше вибухи лунали у Хмельницькій області. Росіяни випустили на регіон ракети "Кинджал".
Також під час масштабної повітряної тривоги 26 вересня по всій Україні, вибухи лунали у Києві та Херсоні.
Читайте Новини.LIVE!