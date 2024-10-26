Взрывы в Харькове 26 октября — что известно об обстреле

В Харькове раздались звуки взрывов — что известно
Взрывы в Харькове сейчас, 26 октября, раздались во время воздушной тревоги. Скоростная цель двигалась из Белгородской области России.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram каналы.
Взрывы в Харькове
Взрывы в городе жители услышали около 12:43. Они раздались во время воздушной тревоги.
За несколько минут до взрывов Воздушные силы ВСУ предупреждали о двух скоростных целях, которые двигались в Харьковскую область из Белгородской области.
Напомним, российские войска в ночь на 26 октября массированно обстреляли Украину. Попадания зафиксировали в ряде украинских городов, погибли люди.
На очередной террористический акт отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте Новини.LIVE!