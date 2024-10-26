Взрывы в Харькове 26 октября — что известно об обстреле

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Харькове сейчас, 26 октября, раздались во время воздушной тревоги. Скоростная цель двигалась из Белгородской области России.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram каналы.

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Взрывы в Харькове

Взрывы в городе жители услышали около 12:43. Они раздались во время воздушной тревоги.

Воздушная тревога в Харьковской области по состоянию на 12:41. Фото: alerts.in.ua

За несколько минут до взрывов Воздушные силы ВСУ предупреждали о двух скоростных целях, которые двигались в Харьковскую область из Белгородской области.

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Напомним, российские войска в ночь на 26 октября массированно обстреляли Украину. Попадания зафиксировали в ряде украинских городов, погибли люди.

На очередной террористический акт отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.