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В Харькове раздался громкий взрыв

27 мая 2024 16:16
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Харькове раздался громкий взрыв
Дым в небе. Фото: иллюстративный, 5 канал
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Харькове раздался громкий взрыв. Российские войска ударили по центру Харькова, обстоятельства и последствия устанавливаются.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram в понедельник, 27 мая.

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Терехов сообщил, что попадание было в промзону Холодногоровского района Харькова. Информация о последствиях прилета и пострадавших устанавливается.

В Харькове раздался громкий взрыв - фото 1

По состоянию на 16:35 27 мая карта воздушных тревог в Украине выглядит так. Сохраняется угроза ракетной опасности. Гражданских жителей призывают находиться в укрытиях.

В Харькове раздался громкий взрыв - фото 2
Тревога в нескольких областях Украины. Фото: скриншот

Напомним, что количество жертв в результате российского авиаудара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 18 человек. Также удалось опознать тела 13 погибших.

Власти Киева в день траура по погибшим в результате ударов России по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове объявили о предоставлении гуманитарной помощи городу. В списке, в частности, аппараты ИВЛ и генераторы.

Харьков
взрыв
Харьковская ОГА
Игорь Терехов
воздушная тревога

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