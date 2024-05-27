В Харькове раздался громкий взрыв
В Харькове раздался громкий взрыв. Российские войска ударили по центру Харькова, обстоятельства и последствия устанавливаются.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram в понедельник, 27 мая.
Взрыв в центре Харькова
Терехов сообщил, что попадание было в промзону Холодногоровского района Харькова. Информация о последствиях прилета и пострадавших устанавливается.
По состоянию на 16:35 27 мая карта воздушных тревог в Украине выглядит так. Сохраняется угроза ракетной опасности. Гражданских жителей призывают находиться в укрытиях.
Напомним, что количество жертв в результате российского авиаудара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 18 человек. Также удалось опознать тела 13 погибших.
Власти Киева в день траура по погибшим в результате ударов России по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове объявили о предоставлении гуманитарной помощи городу. В списке, в частности, аппараты ИВЛ и генераторы.
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