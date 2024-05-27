Дым в небе. Фото: иллюстративный, 5 канал

В Харькове раздался громкий взрыв. Российские войска ударили по центру Харькова, обстоятельства и последствия устанавливаются.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram в понедельник, 27 мая.

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Взрыв в центре Харькова

Терехов сообщил, что попадание было в промзону Холодногоровского района Харькова. Информация о последствиях прилета и пострадавших устанавливается.

По состоянию на 16:35 27 мая карта воздушных тревог в Украине выглядит так. Сохраняется угроза ракетной опасности. Гражданских жителей призывают находиться в укрытиях.

Тревога в нескольких областях Украины. Фото: скриншот

Напомним, что количество жертв в результате российского авиаудара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 18 человек. Также удалось опознать тела 13 погибших.

Власти Киева в день траура по погибшим в результате ударов России по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове объявили о предоставлении гуманитарной помощи городу. В списке, в частности, аппараты ИВЛ и генераторы.