Дим у небі. Фото: ілюстративне, 5 канал

У Харкові пролунав гучний вибух. Російські війська вдарили по центру Харкова, обставини та наслідки встановлюються.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у понеділок, 27 травня.

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Вибух у центрі Харкова

Терехов повідомив, що влучання було у промзону Холодногорівського району Харкова. Інформація про наслідки прильоту та постраждалих встановлюється.

Допис Ігоря Терехова про приліт у Харкові. Фото: скриншот

"Є загроза повторних пусків по Харківщині. За попередніми даними, внаслідок удару постраждало четверо осіб", — зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Допис Синєгубова про постраждалих внаслідок удару. Фото: скриншот

Cтаном на 16:35 27 травня карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд. Зберігається загроза ракетної небезпеки. Цивільних мешканців закликають перебувати в укриттях.

Тривога у декількох областях України. Фото: скриншот

Нагадаємо, що кількість жертв внаслідок російського авіаудару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 18 осіб. Також вдалося опізнати тіла 13 загиблих.

Влада Києва у день жалоби за загиблими внаслідок ударів Росії по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" в Харкові оголосила про надання гуманітарної допомогу місту. У списку, зокрема, апарати ШВЛ та генератори.