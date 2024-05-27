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У Харкові пролунав гучний вибух

27 травня 2024 16:16
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Харкові пролунав гучний вибух
Дим у небі. Фото: ілюстративне, 5 канал
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Харкові пролунав гучний вибух. Російські війська вдарили по центру Харкова, обставини та наслідки встановлюються.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у понеділок, 27 травня.  

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Терехов повідомив, що влучання було у промзону Холодногорівського району Харкова. Інформація про наслідки прильоту та постраждалих встановлюється.

У Харкові пролунав гучний вибух - фото 1
Допис Ігоря Терехова про приліт у Харкові. Фото: скриншот

"Є загроза повторних пусків по Харківщині. За попередніми даними, внаслідок удару постраждало четверо осіб", — зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові пролунав гучний вибух - фото 2
Допис Синєгубова про постраждалих внаслідок удару. Фото: скриншот

Cтаном на 16:35 27 травня карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд. Зберігається загроза ракетної небезпеки. Цивільних мешканців закликають перебувати в укриттях.

У Харкові пролунав гучний вибух - фото 2
Тривога у декількох областях України. Фото: скриншот

Нагадаємо, що кількість жертв внаслідок російського авіаудару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 18 осіб. Також вдалося опізнати тіла 13 загиблих.

Влада Києва у день жалоби за загиблими внаслідок ударів Росії по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" в Харкові оголосила про надання гуманітарної допомогу місту. У списку, зокрема, апарати ШВЛ та генератори.

Харків
вибух
Харківська ОДА
Ігор Терехов
повітряна тривога

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