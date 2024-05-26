У Харкові пролунав вибух — що відомо

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі

У Харкові пролунав потужний вибух. Наразі його причини і наслідки з'ясовуються.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у неділю, 26 травня.

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Повідомлення Ігора Терехова про вибух. Фото: скриншот

Вибух у Харкові

У Харкові пролунав потужний вибух. Наразі його причини і наслідки невідомі. Можливо, він стався в області, а не в самому місті.

Раніше у Повітряних силах повідомили, що у напрямку Харкова було зафіксовано ворожу ракету.

Попередження про ракету на Харків. Фото: скриншот

Наразі у трьох областях (Харківській, Дніпропетровській та Донецькій) лунає повітряна тривога. Зберігається загроза ракетної небезпеки. Цивільних мешканців закликають перебувати в укриттях.

Тривога у декількох областях України. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що під час удару по Харкову 25 травня окупанти влучили у приміщення гіпермаркету "Епіцентр". Наразі повідомляють про 15 жертв.

Нагадуємо, що у Запоріжжі було чути вибух. Наразі причини і наслідки з'ясовуються.