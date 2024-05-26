У Харкові пролунав вибух — що відомо
У Харкові пролунав потужний вибух. Наразі його причини і наслідки з'ясовуються.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у неділю, 26 травня.
Вибух у Харкові
У Харкові пролунав потужний вибух. Наразі його причини і наслідки невідомі. Можливо, він стався в області, а не в самому місті.
Раніше у Повітряних силах повідомили, що у напрямку Харкова було зафіксовано ворожу ракету.
Наразі у трьох областях (Харківській, Дніпропетровській та Донецькій) лунає повітряна тривога. Зберігається загроза ракетної небезпеки. Цивільних мешканців закликають перебувати в укриттях.
Раніше ми повідомляли, що під час удару по Харкову 25 травня окупанти влучили у приміщення гіпермаркету "Епіцентр". Наразі повідомляють про 15 жертв.
Нагадуємо, що у Запоріжжі було чути вибух. Наразі причини і наслідки з'ясовуються.
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