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У Харкові пролунав вибух — що відомо

26 травня 2024 17:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Харкові пролунав вибух — що відомо
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харкові пролунав потужний вибух. Наразі його причини і наслідки з'ясовуються.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у неділю, 26 травня.

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Повідомлення Ігора Терехова про вибух. Фото: скриншот

Вибух у Харкові

У Харкові пролунав потужний вибух. Наразі його причини і наслідки невідомі. Можливо, він стався в області, а не в самому місті.

Раніше у Повітряних силах повідомили, що у напрямку Харкова було зафіксовано ворожу ракету.

Украина
Попередження про ракету на Харків. Фото: скриншот

Наразі у трьох областях (Харківській, Дніпропетровській та Донецькій) лунає повітряна тривога. Зберігається загроза ракетної небезпеки. Цивільних мешканців закликають перебувати в укриттях.

мапа тривог
Тривога у декількох областях України. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що під час удару по Харкову 25 травня окупанти влучили у приміщення гіпермаркету "Епіцентр". Наразі повідомляють про 15 жертв.

Нагадуємо, що у Запоріжжі було чути вибух. Наразі причини і наслідки з'ясовуються.

війна
Харків
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ракетний удар

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