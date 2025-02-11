Взрыв в Харькове днем 11 февраля — какая угроза

В Харькове прогремел громкий взрыв
11 февраля 2025 16:45
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen
Взрыв в Харькове прогремел днем 11 февраля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Взрыв в Харькове
"В Харькове был слышен взрыв", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 11 февраля захватчики ударили по поселку Золочев Харьковской области. В результате обстрела люди оказались под завалами.
Также в Полтавской области из-за российского ракетного удара возникли перебои с газоснабжением.
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