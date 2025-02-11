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В Харькове прогремел громкий взрыв

11 февраля 2025 16:45
Аркадий Пастула - Редактор
Взрыв в Харькове днем 11 февраля — какая угроза
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen
Аркадий Пастула - Редактор

Взрыв в Харькове прогремел днем 11 февраля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"В Харькове был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

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Пост о взрыве в Харькове. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта повітряних тривог 11 лютого
Карта воздушных тревог Украины. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 11 февраля захватчики ударили по поселку Золочев Харьковской области. В результате обстрела люди оказались под завалами.

Также в Полтавской области из-за российского ракетного удара возникли перебои с газоснабжением.

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