Взрыв в Харькове днем 11 февраля — какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen

Взрыв в Харькове прогремел днем 11 февраля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрыв в Харькове

"В Харькове был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

Пост о взрыве в Харькове. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог Украины. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 11 февраля захватчики ударили по поселку Золочев Харьковской области. В результате обстрела люди оказались под завалами.

Также в Полтавской области из-за российского ракетного удара возникли перебои с газоснабжением.