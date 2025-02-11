Вибух у Харкові вдень 11 лютого — яка загроза

У Харкові пролунав гучний вибух
11 лютого 2025 16:45
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Amir Cohen
Вибух у Харкові пролунав вдень, 11 лютого. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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"У Харкові було чутно вибух", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 11 лютого загарбники вдарили по селищу Золочів Харківської області. Внаслідок обстрілу люди опинилися під завалами.
Також у Полтавській області через російський ракетний удар виникли перебої з газопостачанням.
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