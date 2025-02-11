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У Харкові пролунав гучний вибух

11 лютого 2025 16:45
Аркадій Пастула - Редактор
Вибух у Харкові вдень 11 лютого — яка загроза
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Amir Cohen
Аркадій Пастула - Редактор

Вибух у Харкові пролунав вдень, 11 лютого. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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"У Харкові було чутно вибух", — йдеться у повідомленні.

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Допис про вибух у Харкові. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 11 лютого
Карта повітряних тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 11 лютого загарбники вдарили по селищу Золочів Харківської області. Внаслідок обстрілу люди опинилися під завалами.

Також у Полтавській області через російський ракетний удар виникли перебої з газопостачанням.

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