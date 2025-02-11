Росіяни атакували Золочів — під завалами врятували трьох людей

Врятований кіт. Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська сьогодні, 11 лютого, атакували селище Золочів у Харківській області, скинувши керовані авіабомби. Унаслідок удару зруйновано приватний будинок, під завалами опинилися люди.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.

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Рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів людей

Рятувальникам вдалося визволити двох жінок і чоловіка, яких передали медикам. Загалом від ворожого удару постраждали щонайменше 7 мирних жителів, серед них 12-річний хлопець.

Розбір завалів. Фото: ДСНС Харківщини

Розбір завалів у Золочеві. Фото: ДСНС Харківщини

Врятований кіт. Фото: ДСНС Харківщини

Окрім цього, пошкоджено 13 приватних будинків. Надзвичайники, розбираючи завали, також врятували домашнього кота, який опинився під уламками. На місці події працювали рятувальники, медики та служби екстреного реагування.

Нагадаємо, сьогодні, 11 лютого, близько об 11:27 російські війська завдали авіаудару по селищу Золочів на Харківщині.

Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов назвав населені пункти на Харківщині, які опинились під атакою з боку російських військ впродовж минулої доби.