Главная Харьков В Харькове прогремел громкий взрыв — город атакуют дроны

В Харькове прогремел громкий взрыв — город атакуют дроны

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 10:58
Россия атаковала дронами Харьков 16 сентября — в городе раздаются взрывы
Дым в небе. Фото иллюстративное: кадр из видео

В Харькове днем, около 10:50 прозвучали громкие взрывы. Россия атакует город ударными дронами.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также:

Взрывы в Харькове 16 сентября

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о новой атаке города вражескими беспилотниками. По его словам, удары были зафиксированы на границе Слободского и Основянского районов, однако окончательные последствия пока еще уточняются.

Сейчас карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

null
Карта воздушных тревог в Украине 16 сентября в 10:50. Фото: скриншот

Терехов призвал жителей быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности, ведь в небе над Харьковом, по предварительной информации, все еще находится вражеский ударный дрон.

Напомним, Игорь Терехов сообщил, что в результате этой атаки есть пострадавшие.

Также в Харькове в больнице недавно умер подросток, который получил тяжелые ранения во время российского обстрела.

Харьков взрыв обстрелы дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
