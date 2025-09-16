Россия атаковала дронами Харьков 16 сентября — в городе раздаются взрывы

В Харькове прогремел громкий взрыв — город атакуют дроны
В Харькове днем, около 10:50 прозвучали громкие взрывы. Россия атакует город ударными дронами.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 16 сентября
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о новой атаке города вражескими беспилотниками. По его словам, удары были зафиксированы на границе Слободского и Основянского районов, однако окончательные последствия пока еще уточняются.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Терехов призвал жителей быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности, ведь в небе над Харьковом, по предварительной информации, все еще находится вражеский ударный дрон.
Напомним, Игорь Терехов сообщил, что в результате этой атаки есть пострадавшие.
Также в Харькове в больнице недавно умер подросток, который получил тяжелые ранения во время российского обстрела.
