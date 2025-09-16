Відео
У Харкові пролунав гучний вибух — місто атакують дрони

У Харкові пролунав гучний вибух — місто атакують дрони

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 10:58
Росія атакувала дронами Харків 16 вересня — в місті лунають вибухи
Дим у небі. Фото ілюстративне: кадр з відео

У Харкові вдень, близько о 10:50 пролунали гучні вибухи. Росія атакує місто ударними дронами.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов

Читайте також:

Вибухи в Харкові 16 вересня

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про нову атаку міста ворожими безпілотниками. За його словами, удари були зафіксовані на межі Слобідського та Основ’янського районів, однак остаточні наслідки наразі ще уточнюються.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд.

null
Карта повітряних тривог в Україні 16 вересня о 10:50. Фото: скриншот

Терехов закликав мешканців бути максимально обережними та дотримуватися правил безпеки, адже у небі над Харковом, за попередньою інформацією, все ще перебуває ворожий ударний дрон.

Нагадаємо, Ігор Терехов повідомив, що внаслідок цієї атаки є постраждалі

Також в Харкові у лікарні нещодавно помер підліток, який отримав важкі поранення під час російського обстрілу. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
