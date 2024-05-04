В Харькове раздался мощный взрыв
4 мая 2024 10:12
Ракета в небе. Фото: АрмияInform
Взрыв в Харькове раздался утром, 4 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
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Взрыв в Харькове
"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны", — подчеркнул Терехов.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, ночью 4 мая в Харькове раздавались мощные взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что город находился под вражеским ударом.
Также в Харькове продолжается ликвидация последствий массированной атаки ударных беспилотников России. В городе произошли три пожара по разным адресам.
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