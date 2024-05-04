В Харькове раздался мощный взрыв

Ракета в небе. Фото: АрмияInform

Взрыв в Харькове раздался утром, 4 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны", — подчеркнул Терехов.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, ночью 4 мая в Харькове раздавались мощные взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что город находился под вражеским ударом.

Также в Харькове продолжается ликвидация последствий массированной атаки ударных беспилотников России. В городе произошли три пожара по разным адресам.