В Харькове раздался мощный взрыв

Ракета в небе. Фото иллюстрированное : Reuters

В Харькове утром в среду, 8 мая, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

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Взрыв в Харькове 8 мая

Сообщается, что в городе раздался взрыв.

Скриншот сообщения Новини.LIVE

До этого Воздушные Силы предупреждали о ракетной опасности в Харьковской области.

Скриншот сообщения Воздушные Силы ВСУ

На 11:20 воздушная тревога объявлена в 5 областях Украины — Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Скриншот карты воздушных тревог

Напомним, ночью 8 мая оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.

Впоследствии стало известно, что РФ атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредила оборудование.

К слову, враг атаковал объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок. Также показали последствия обстрелов в Киевской области.

Владимир Зеленский осудил циничный обстрел РФ по Украине и назвал количество выпущенных целей.