В Харькове раздался мощный взрыв
В Харькове утром в среду, 8 мая, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Взрыв в Харькове 8 мая
Сообщается, что в городе раздался взрыв.
До этого Воздушные Силы предупреждали о ракетной опасности в Харьковской области.
На 11:20 воздушная тревога объявлена в 5 областях Украины — Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.
Напомним, ночью 8 мая оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.
Впоследствии стало известно, что РФ атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредила оборудование.
К слову, враг атаковал объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок. Также показали последствия обстрелов в Киевской области.
Владимир Зеленский осудил циничный обстрел РФ по Украине и назвал количество выпущенных целей.
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